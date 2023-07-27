Арестован подозреваемый во взятке гендиректор оператора радиоактивных отходов

На два месяца, до 24 сентября заключен под стражу гендиректор НО РАО Игорь Игин по делу о получении взятки. Об этом пишет ТАСС вечером четверга, 27 июля.

По данным издания, чиновник не признает вину, и поэтому следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Сам же обвиняемый, уточняет СМИ, просил о домашнем аресте из-за больной матери и собственного состояния здоровья. Игину скоро требуется операция.

По данным следствия, Игину вменяют получение взятки в особо крупном размере, а ущерб государству составил 132 миллиона рублей.