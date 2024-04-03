Арестованное имущество на торгах: Квартиры в Московской области выставляются на продажу

ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области в лице ООО «Гарант» (далее — Организатор торгов) информирует о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 04.04.2024 г. до 16:00 18.04.2024 г. Определение участников 22.04.2024 г. Торги состоятся 23.04.2024 г. (10ч.00мин время. МСК) по следующему имуществу (102 ФЗ): Первые торги (заложенное недвижимое имущество)

1. (Должник Дерюшкина С. Н.) Квартира, общ. пл. 37.1 кв. м., к/н 50:08:0000000:97677, по адресу: Московская область, Истринский р-н, Букаревское с/п, пос. Глебовский, Микрорайон, д. 96, кв. 129. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6215000,00 руб. З-к: 62150,00 руб. Поручение № 18-Г.

2. (Должник Администрация городского округа Коломна) 1-ком. квартира, пл. 19,3 кв. м., к/н 50:57:0060811:134, по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского д. 8/1, кв. 19/2. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ-я о задолж. за кап. ремонт 19672,53 руб. Нач. цена: 1180000,00 руб. З-к: 11800,00 руб. Поручение № 20-Г.

3.(Должник Розов Д. Е.) Жил. пом., пл. 47,80 кв. м., к/н 50:10:0010313:7168, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Юннатов д. 10, кв. 298 Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-ан 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7521600,00 руб. З-к: 75216,00 руб. Поручение № 49-Г.

4.(Должник Гулиев М.А.О.) Квартира, пл. 60 кв. м., к/н 50:43:0070201:1424, по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 14 кв. 208. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 3 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5871648,00 руб. З-к: 58716,48 руб. Поручение № 47-Г.

5. (Должник Рыпалов А.В.) Квартира, пл. 30,8 кв. м., к/н 50:43:0030102:1039, по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, пр-д Фабричный д. 6, кв. 14. Залог. Арест: запрет на регис-е действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2649600,00 руб. З-к: 26496,00 руб. Поручение № 48-Г.

6.(Должник Вистяж А.Д.) 2-х ком. квартира, площ. 64,6 кв. м., к/н 50:18:0080335:1435, по адресу: Московская область, Можайский р-н, п. Строитель, д. 13, кв. 13. Залог. Арест: запрет на регис-е действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ний). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2680200,00 руб. З-к: 26802,00 руб. Поручение № 33-Г.

7. (Должник Буторов В.В.) Квартира, пл. 43,70 кв.м, к/н: 50:56:0010201:329, по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 52. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5489000,00 руб. З-к: 54890,00 руб. Поручение № 19-Г.

8. (Должник Лапина О.О.) Квартира, пл. 31,1 кв. м., к/н 50:55:0030802:647, по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 25, кв. 72. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 5 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5000000,00 руб. З-к: 50000,00 руб. Поручение № 25-Г.

9.(Должник Лавров И.М.) Зем. уч. общ. пл. 600 кв. м., к/н 50:33:0020202:165, по адресу: Московская область, Ступинский р-н, с/о Кузьминский, д. Сидорово, СНТ «Лотос», уч. 285. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 287200,00 руб. З-к: 2872,00 руб. Поручение № 28-Г.

10. (Должник Сладкова О.В.) Жилой дом, пл. 100,9 кв. м., к/н 50:04:0000000:91369, Зем. уч., пл. 504 кв. м., к/н 50:04:0180501:1212, по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, г. п. Дмитров, территория объединения «Новое Игнатово», уч. 70. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 6 чел-к (в том числе 2 несоверш-их). Нач. цена: 2801600,00 руб. З-к: 28016,00 руб. Поручение № 38-Г (снижение).

11. (Должник Пугаева Л.Н.) Квартира, пл. 31.5 кв. м., к/н 50:07:0030102:559, по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Ботово д. 8, пом.15.Залог. Арест: запрет на регистр-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1715000,00 руб. З-к: 17150,00 руб. Поручение № 36-Г.

12. (Должник Шелухин И.В.) Зем. уч., пл. 56000 кв. м., к/н 50:06:0070302:73, по адресу: Московская область, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Дубровино. Залог.Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 1236000,00 руб. З-к: 12360,00 руб. Поручение № 32-Г.

13. (Должник Торосян А.Г.) Нежил. пом. № 55, пл. 1,8 кв. м., к/н 50:14:0050102:5138; Нежил. пом.№ 53, пл. 2,7 кв. м., к/н 50:14:0050102:5141; Нежил. пом. № 52, пл. 13,2 кв. м., к/н 50:14:0050102:5140; Нежил. пом. № 51, пл. 26,3 кв. м., к/н 50:14:0050102:5139, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Неделина, д. 23. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Информ.о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2655000,00 руб. З-к: 26550,00 руб. Поручение № 50-Г.

14.(Должник Темеева Д. А.) Квартира, пл. 78,80 кв. м., к/н 50:10:0010114:6827, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная д. 76, кв. 689. Залог.Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 5 чел-к (в т. ч. 2 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7896160,00 руб. З-к: 78961,60 руб. Поручение № 30-Г (снижение).

15.(Должник Вавилов В.В.) Жилое пом., пл. 90.1 кв. м., к/н 50:04:0100501:857, Зем. уч., пл. 375 кв. м., к/н 50:04:0100501:865, по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Бородино д. 99, часть 2. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Нач. цена: 4827150,00 руб. З-к: 48271,50 руб. Поручение № 37-Г (снижение).

16.(Должник Тябина А.П.) 1-ком. квартира, пл. 33,70 кв. м., к/н 50:47:0000000:2654, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, б-р Центральный, д. 8, кв. 57. Залог. Арест: запрет на регист-ые действия. Зарег. 1 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3143640,00 руб. З-к: 31436,40 руб. Поручение № 34-Г (снижение).

17. (Должник Игнатова С. А) Квартира, пл. 57,90 кв. м., к/н 50:10:0010203:1619, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, кв. 331. Залог. Арест: запрет на регис-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 11537600,00 руб. З-к: 115376,00 руб. Поручение № 22-Г.

18. (Должник Сурмин Р.И.) Квартира, общей пл. 25 кв. м., к/н 50:16:0601002:1280, по адресу: Московская область, Ногинский р-н, г. п. Старая Купавна, д. Новая Купавна, ул. Новая, д. 4, кв. 32. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 1 чел-к (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ-я о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1934685,00 руб. З-к: 19346,85 руб. Поручение № 13-Г. (снижение).

19.(Должник Тулуш Т.С.) Квартира, пл. 151,6 кв. м., к/н: 50:22:0010302:10067, по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 403, кор. 1, стр. А, кв. 14Б. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ-я о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 10716120,00 руб. З-к: 107161,20 руб. Поручение № 4-Г. (снижение).

20.(Должник Ширинян Г.С.) Квартира, пл. 58,8 кв. м., к/н 50:28:0060113:5665, по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 7, корп. 1, кв. 4. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в т. ч. 0 несоверш-их). Информ-я о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 7290450,00 руб. З-к: 72904,50 руб. Поручение № 10-Г. (снижение).

21.(Должник Гончаров М.А.) Квартира, пл. 61,3 кв. м., к/н: 50:04:0000000:29485, по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., д. Бунятино, ул. Центральная, д. 73, кв. 24 и доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в т. ч. 1 несоверш-ий). Информ-я о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2300000,00 руб. З-к: 23000,00 руб. Поручение № 5-Г.Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «РТС тендер» (далее — ЭТП) по адресу https://www.rts-tender.ru/. Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку «РТС тендер» в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ «РТС тендер». Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Дополнительную информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00–16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.