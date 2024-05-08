Арестованный в Приморском крае американский военный Гордон Блэк критиковал Североатлантический альянс и политику, проводимую американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает Life.ru .

По мнению американского военнослужащего, при прежнем лидере США отношения Вашингтона и Москвы были лучше, а НАТО ведет весьма агрессивную политику.

Он подчеркнул, что нынешний президент США не справляется со своими обязанностями, из-за этого нынешняя ситуация в мире при его правлении обострилась.

Его мать заявила, что ее сын специально прилетел во Владивосток, чтобы встретиться с девушкой.