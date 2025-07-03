Арестованный за проукраинский лозунг в соцсетях доцент Суворов решил уволиться

Михаил Суворов, доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета, ранее был задержан за публикацию на своей странице в социальной сети лозунга украинских националистов и символики так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана в России террористической). В связи с этим он написал заявление об уходе из университета.

Об этом свидетельствуют материалы Санкт-Петербургского государственного университета, которые можно найти на сайте вуза в разделе «Виртуальная приёмная».

В заявлении М. Н. Суворова, которое было подано 26 июня 2025 года, он просит освободить его от должности проректора по безопасности Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее в соответствии с постановлением, вынесенным Приморским районным судом Санкт-Петербурга, Суворову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 дней. В связи с этим инцидентом в Санкт-Петербургском государственном университете проводится служебное расследование.

В ходе судебного заседания профессор признал свою вину и выразил искреннее сожаление о произошедшем. Он пояснил, что «не обратил внимания» на лозунг, размещенный на его странице, и не предпринял никаких действий, когда в 2023 году организация «Легион «Свобода России» была признана экстремистской в России.

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оказался в базе «Миротворца». Эта база включает данные о лицах, которые, по мнению ее создателей, угрожают национальной безопасности Украины. Отмечается, что Дмитриева внесли в эту базу за «финансирование России» и «участие в информационных операциях». Глава РФПИ появился на этом сайте еще в 2020 году, однако его создатели продолжают отслеживать его данные и данные его семьи.