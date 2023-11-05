Арестович признался, что намеренно вводил украинцев в заблуждение, фантазируя о быстрой победе ВСУ

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал сенсационное признание, что, неоднократно говоря ранее о быстрой победе ВСУ над ВС РФ, намеренно создавал иллюзию в украинском обществе, что дела на фронте якобы идут хорошо.

По словам политика, он вводил украинцев в заблуждение сознательно и для того, чтобы украинцы выжили.

«Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», - написал Арестович в своем аккаунте в соцсетях.

Политик добавил, что «существенная доля ответственности» за веру простых украинцев в быструю и красивую победу ВСУ лежит лично на нем.

Ранее Арестович раскрыл, какой следующий крупный город в зоне СВО возьмут российские войска.