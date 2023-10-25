Арестович раскрыл, какой следующий крупный город в зоне СВО возьмут российские войска

Авдеевка в ДНР, которая все последнее время находится под контролем киевского режима, будет очередным крупным населенным пунктом, который потеряет Украина.

Такой прогноз в своем аккаунте в соцсетях дал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, взятие Авдеевки российскими военными вопрос ближайших недель.

«Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены украинские войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление», – сказал Арестович.

Политик также констатировал, что потеря Авдеевки станет не только поражением ВСУ на поле боя, но и, по сути, самым настоящим приговором всей нынешней правящей верхушке в Киеве.

Ранее эксперт Кларк перечислил достижения РФ и провалы ВСУ в зоне СВО.