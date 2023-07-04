Аргентинский журналист рассказал о поразивших его душу пожилых жителях Донбасса

Они сохраняют бодрость духа и даже чувство юмора. Это несмотря на то, что их дома зачастую разрушены, а жить приходится в тяжелейших условиях.

Себастьян Сальгадо приехал в Луганскую народную республику, чтобы снять правдивый фильм о том, что там происходит. Его труд вылился в шестисерийный мини-сериал. Фильм показывает людские трагедии, которые происходили с 2014 года. Аргентинец также рассказал, что его впечатлило больше всего при съемках фильма.

«Старики не оставляют свои дома, даже если этих домов уже нет. И это на меня произвело очень сильное впечатление», - указал он.

О его впечатлениях рассказали РИА Новости. Несмотря на то, что эти люди потеряли практически все, что имели, они пытаются жить дальше и сохранять оптимизм. Юмор для них становится способом оказывать сопротивление.