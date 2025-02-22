В последнее время истребители F-16, принадлежащие Вооруженным силам Украины, активизировались вблизи границ Курской области. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала «Архангел Спецназа».

Ранее эти воздушные суда взлетали с аэродрома Васильков и достигали границы с Сумской областью. В настоящее время они могут долететь до границы с Россией.

Сообщается, что каждый самолет сопровождает пара истребителей МиГ-29.

«В последнюю неделю вновь возобновилась активность истребителей американского производства. Только на этот раз они все чаще отмечаются на Курском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, министр обороны Андрей Белоусов высказал мнение, что сейчас наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом.