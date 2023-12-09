Археологи нашли на востоке Китая древнее рисовое поле возрастом в 5,5 тысяч лет
Фото: [© Денис Абрамов/РИА Новости]
Находка показывает, что рис в этом районе начали выращивать еще в эпоху неолита.
Открытие было сделано в провинции Чжэцзян. Общая площадь раскопок, которые провели в этом месте ученые, составили порядка тысячи квадратных метров. Уже найдены девять ям, дренажно-оросительная канава, обочины, остатки растений, как самого риса, так и сорняков, а также тропинка, соединявшая поле с поселением. Об этом сообщило издание Синьхуа.
Раскопки велись с августа по октябрь этого года. Примерная датировка этого объекта – 3300-3500 года до нашей эры. Ученые уже выразили убеждение, что все найденное позволит пролить свет на систему рисовых полей в прошлом, и на историю возделывания риса в регионе.