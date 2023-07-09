Архиепископ из Великобритании нашел «проблему» в «Отче наш»

Британский архиепископ Стивен Коттрелл обнаружил «проблему» в русском «Отче наш». Он посчитал, что слово «отец» вносит в молитву «оттенок патриархата». О находке зарубежного священника сообщило издание The Guardian .

На прошедшем заседании Генерального синода Англиканской церкви, Коттрелл заявил, что люди могут ассоциировать слово «отец» со своими родителями. Он видит проблему в том, что слово в молитве приобретет негативный окрас среди тех, у кого были проблемы с общением со своими «земными отцами».

Коттрелл считает, что эта часть молитвы также не придется по душе верующим, которым пришлось «много трудиться» благодаря патриархальному укладу жизни.

Недавно папа Римский Франциск негативно высказался об акции сожжения книги Коран в Швеции. По его мнению, подобные поступки нельзя оправдать свободой слова.