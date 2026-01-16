Архиепископ РПЦ предупредил о рисках употребления святой воды

Высокопоставленный иерарх Русской православной церкви архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сделал неожиданное заявление о свойствах святой воды. В своём Telegram-канале архиерей отметил, что освящённая вода приносит пользу только тем, кто употребляет её с истинной верой в сердце, способствуя укреплению здоровья и сообщая благодатную помощь.

Однако архиепископ подчеркнул, что употребление святой воды без должного благоговения может иметь противоположный эффект.

«Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред», — заявил он, не уточнив конкретные последствия.

Также архиепископ Савва напомнил, что ни питьё, ни омовение святой водой сами по себе не очищают человека от грехов. Он отдельно остановился на традиции крещенских купаний, отметив, что она не является богослужебной практикой, а лишь народным обычаем.