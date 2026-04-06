Архиепископ Варлаам добился выходных: в Дагестане будут отдыхать на Светлой седмице и Радоницу

В Республике Дагестан 13 и 21 апреля 2026 года стали нерабочими праздничными днями. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Инициатива исходила от архиепископа Махачкалинского Варлаама, сообщает сайт Махачкалинской епархии.

В документе, на который ссылается епархия, говорится, что решение принято в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» на основании обращения религиозной организации «Махачкалинская епархия Русской православной церкви».

Светлый понедельник (13 апреля) открывает Светлую седмицу — первую неделю после Пасхи. Радоница (21 апреля) — день особого поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи и является первым днём поминовения после праздника Светлого Христова Воскресения.