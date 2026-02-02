В массиве рассекреченных документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, обнаружено электронное письмо от 14 мая 2015 года, содержащее необычное утверждение. Об этом пишет RT .

В письме, адресованном бухгалтеру финансиста, некий Брэндон Томпсон обсуждает детали проекта реставрации и со ссылкой на самого Эпштейна сообщает, что тот какое-то время проживал в Ватикане вместе с папой Иоанном Павлом II.

Согласно тексту документа, Эпштейн, обсуждая дизайн колонн для реставрационных работ, сослался на свой личный опыт, заявив, что видел множество различных колонн, являвшихся военными трофеями, именно в период своего проживания в папской резиденции. Данное заявление, содержащееся в деловой переписке, добавляет новый, крайне неожиданный элемент в публичную историю американского финансиста, чьи связи с мировыми элитами уже стали предметом многочисленных расследований.

Находка была сделана на фоне продолжающегося изучения тысяч страниц документов, опубликованных министерством юстиции США. Ранее в материалах уже обнаруживались видеозаписи приватного характера. Представители Ватикана на данный момент не комментировали данное конкретное упоминание в переписке Эпштейна.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.