Ариана Гранде смутилась из-за одного звонка после номинации на «Оскар»

Певица Ариана Гранде рассказала на шоу Джимми Киммела, что ее смутил звонок, полученный после объявления номинантов на «Оскар». Об этом сообщает Peopletalk.ru.

Ариана Гранде была удивлена номинации на престижную награду за участие в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада». Она отметила, что потрясения в этот день не кончились, ведь первым, кто ей позвонил после церемонии, был ее личный гинеколог. Сначала певица не связала звонок с кинопремией, думая, что врач хочет сообщить тревожные новости. Однако все обошлось: женщина просто поздравила поющую актрису с номинацией.

Во время шоу ведущий назвал звонок от врача «немного странным», однако Ариана Гранде лишь посмеялась. По ее признанию, ей было приятно получить поддержку от специалистов, с которыми она в хороших отношениях. Кроме того, следующим ее вовсе поздравил терапевт.

Съемки в сказочном проекте зарекомендовали Ариану Гранде как актрису. Кроме того, во время работы над фильмом она познакомилась с Итаном Слейтером, с которым у нее разгорелся роман. Большую часть начала отношений звезды скрывали свою связь и не слишком часто появлялись вместе на публике.

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