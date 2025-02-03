Исполнительница хита «Сигма бой» подверглась буллингу в школе

Российские школьницы Мария Янковская и Светлана Чертищева неожиданно для себя стали мировыми звездами. Их песня «Сигма бой» поднялась на седьмую строчку мирового танцевального чарта Billboard, оставив позади хиты Билли Айлиш и Арианы Гранде. Однако стремительный успех обернулся для одной из девочек серьезными проблемами.

Как пишет The Voice, в школе Марии ее популярность вызвала зависть у сверстников. Девочка призналась, что одноклассники игнорировали ее достижения, а ученики других классов открыто издевались. В итоге она приняла решение перейти на дистанционное обучение. В школе Светланы ситуация оказалась спокойнее – одноклассники отнеслись к успеху ровно, но учителя выражали недовольство из-за частых пропусков занятий.

Родители обеих девочек поддерживают их в творческом плане, но при этом не ставят перед собой задачу сделать их супер-звездами. Отец Светланы написал текст вирусной песни, а мать Марии помогла с продвижением дуэта. Несмотря на трудности, девочки продолжают заниматься музыкой, считая, что главное – получать удовольствие от творчества.

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