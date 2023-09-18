Аркадий Инин честно рассказал о своих проблемах со здоровьем

Что касается ушей, то он носит слуховой аппарат. В общем и целом, годы дают о себе знать.

Российский писатель Аркадий Инин рассказал о том, что сейчас он испытывает некоторые проблемы со здоровьем в связи с преклонным возрастом. Напомним, что ему исполнилось 85 лет. По словам Аркадия Яковлевича, ноги его уже «не носят». Точнее, ходить пока что могут, но не стоять. Об этом пишет издание «Утро.ру».

Напомним, что два года назад умерла супруга сценариста, которую звали Инна Иванова. Вместе они прожили шестьдесят лет. Следом за покойной женой последовал и младший сын. Он умер в возрасте 44 лет. Несмотря на то, что супруги больше нет в живых, в бытовом плане очень выручает женщина из Грузии. По словам Инина, та все время рвется чем-то угостить.