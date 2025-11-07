Арктическая забота: ветклиники запускают последнюю в году акцию по стерилизации питомцев

Фото: [ Кота несут в переноске на прием к ветеринару в Истринскую ветеринарную станцию/Медиасток.рф ]

Владельцам домашних животных Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представился последний в этом году шанс провести стерилизацию питомцев на специальных условиях. Об этом напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

С 10 по 30 ноября во всех государственных ветеринарных клиниках региона проходит акция «Арктическая выгода», позволяющая кастрировать кошек и собак со скидкой 20%. Такое решение принимает Служба ветеринарии ЯНАО, стремясь сделать процедуру более доступной для населения.

Для многих ямальцев это возможность не только сэкономить средства, но и ответственно подойти к контролю над популяцией домашних животных перед началом зимы. Акция охватывает все муниципальные образования округа, что особенно важно для жителей отдаленных поселений, где доступ к ветеринарным услугам часто ограничен.

Польза инициативы двойная: владельцы экономят семейный бюджет, а общество получает дополнительный инструмент для решения проблемы бездомных животных. Специалисты напоминают, что стерилизация — не просто способ предотвращения нежелательного потомства, но и профилактика многих заболеваний питомцев, что особенно актуально в сложных климатических условиях Арктики.

