Арктический прорыв: президент пообещал, что к 2030 году Россия получит ледокол-гигант

Президент России Владимир Путин сообщил о ходе строительства атомного ледокола проекта «Лидер». Заявление было сделано в ходе визита в Московский физико-технический институт и встречи со студентами.

Глава государства заявил, что строительные работы идут в соответствии с установленным графиком. Ожидается, что новый атомный ледокол будет получен к 2030 году. Судно строится на одной из верфей Дальнего Востока.

В своем выступлении президент также отметил, что Россия продолжает наращивать усилия по развитию собственного ледокольного флота. Визит в МФТИ и обсуждение данной темы состоялись в преддверии Дня российского студенчества.