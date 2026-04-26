Арктический удар циклона «Илви»: Петербург накрыло снегом перед праздниками

Резкое вторжение холодного атмосферного фронта превратило весенний Петербург в заснеженный город. Синоптики предупреждают об усилении ветра до штормовых значений и опасной гололедице, которая продержится на дорогах до начала следующей недели, пишет РБК .

Резкое похолодание и снежный покров в апреле

Причиной погодной аномалии в Северной столице стал активный циклон «Илви», который принес с собой воздушные массы из Арктики. Всего за несколько часов воскресный дождь сменился плотным мокрым снегом, а столбики термометров опустились до отметки +1,5 градуса. Особенно сложная ситуация сложилась в Ленинградской области и на Карельском перешейке, где сформировался временный снежный покров. Несмотря на то что в самом Петербурге снег быстро тает, высокая влажность и низкие температуры создают крайне неблагоприятные условия для пешеходов и транспорта.

Штормовой ветер и угроза на дорогах

Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении метеоусловий. В ночь на 27 апреля ожидается усиление северного ветра до 18 метров в секунду. Основную опасность представляет гололедица, которая скует мокрые магистрали при переходе температуры через ноль. Спасатели подчеркивают, что ситуация критична для автомобилистов, которые уже успели перейти на летнюю резину. Из-за непогоды в городе уже введены первые ограничения: операторы кикшеринга временно заблокировали работу сервисов аренды электросамокатов до улучшения дорожной обстановки.

Прогноз на потепление к майским праздникам

Пик зимнего возврата придется на понедельник и вторник, когда зона осадков будет медленно смещаться к востоку области. По словам метеорологов, в ближайшие два дня в регионе сохранится холодная и пасмурная погода, однако новые порции арктического воздуха поступать не будут. Антициклон начнет блокировать северные потоки, что позволит солнцу постепенно прогреть атмосферу. Улучшение ситуации ожидается к 29 апреля: ветер стихнет, а небо прояснится. Согласно предварительным данным, к первым майским выходным в Петербург вернется настоящая весна с комфортными показателями от +12 до +17 градусов.