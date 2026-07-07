Арматура вместо ордера: как в Кызыле толпа под видом поиска детей перевернула дом пенсионера
МВД: в Кызыле неизвестные с арматурой ворвались и перевернули дом пенсионера
В Кызыле группа неизвестных с арматурой ворвалась в дом пожилого мужчины под предлогом розыска двух пропавших школьниц. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД, всё случилось около трёх часов ночи 6 июля: визитёры схватили пенсионера за руки, вытащили на улицу и перевернули в доме всё вверх дном, ведя себя агрессивно и угрожая. По факту произошедшего начата проверка.
Напомним, 1 июля в Кызыле пропали две девочки, вышедшие вечером из дома на улицах Буренской и Листвянка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что обе направились к набережной Енисея, после чего их следы теряются. Поиски продолжаются, ранее местные жители уже пытались штурмовать один из домов, возбуждены уголовные дела.