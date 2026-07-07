Арматура вместо ордера: как в Кызыле толпа под видом поиска детей перевернула дом пенсионера

В Кызыле группа неизвестных с арматурой ворвалась в дом пожилого мужчины под предлогом розыска двух пропавших школьниц. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД, всё случилось около трёх часов ночи 6 июля: визитёры схватили пенсионера за руки, вытащили на улицу и перевернули в доме всё вверх дном, ведя себя агрессивно и угрожая. По факту произошедшего начата проверка.