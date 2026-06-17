Армения — не страна-ресторан: почему туристы едут сюда за культурой и что изменилось в отношениях с русскими
NN.RU: нижегородка съездила в Армению в разгар выборов и раскрыла отношение к РФ
Журналист NN.RU провела неделю в Армении в разгар предвыборной кампании и дня голосования. Несмотря на накалившуюся политическую обстановку и ожидаемый европейский поворот страны, для российских туристов, по ее наблюдениям, ничего не изменилось.
В Ереване и за его пределами русских встречали по-прежнему дружелюбно. На русском языке говорят почти все — от пограничников до священников в отдаленных храмах. Местные охотно подсказывают дорогу, советуют кафе и даже помогают найти самую дешевую клубнику. Почти в каждом музее есть экскурсии на русском, поэтому погружение в культуру проходит без барьеров.
Главным открытием столицы стала Национальная галерея: восемь этажей живописи, включая два зала Ивана Айвазовского, работы Кандинского, Сурикова и Коровина. На осмотр ушло три часа, но пройдено было только три этажа. Ереван показался безопасным и уютным европейским городом: повсюду бесплатные питьевые фонтанчики, которые местные называют пулпулаками, дружелюбные собаки и много полиции. Правда, с культурой вождения здесь проблемы, зато дышится легко — электрокары и машины на газу здесь в почете.
В Гюмри — втором по величине городе Армении — впечатлил монастырь Мармашен X–XIII веков. Сотрудница храма спела молитву на армянском, и это стало самым трогательным моментом поездки. Настоятель, узнав, что туристы из Нижнего Новгорода, с гордостью произнес: «Город Горький! Город трудовой доблести!»
На озере Севан, у древнего монастыря Севанаванк, вода оказалась лазурно-синей. А в 10 километрах от античного храма Гарни находятся «Симфония камней» — базальтовые колонны высотой до 50 метров, и монастырский комплекс Гегард, внесенный в список ЮНЕСКО. Такси по Армении дешевое, оплата — прямо с российской карты.
«А потом еще один не менее теплый момент. Мы встретили настоятеля храма, который поинтересовался, откуда мы прибыли. И на ответ, он, будто бы гордясь за нас самих, произнес: „Город Горький! Город трудовой доблести!“ К слову, объяснять, что за город наш Нижний, в Армении никому не приходилось, все и так его знают».