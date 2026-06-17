Журналист NN.RU провела неделю в Армении в разгар предвыборной кампании и дня голосования. Несмотря на накалившуюся политическую обстановку и ожидаемый европейский поворот страны, для российских туристов, по ее наблюдениям, ничего не изменилось.

В Ереване и за его пределами русских встречали по-прежнему дружелюбно. На русском языке говорят почти все — от пограничников до священников в отдаленных храмах. Местные охотно подсказывают дорогу, советуют кафе и даже помогают найти самую дешевую клубнику. Почти в каждом музее есть экскурсии на русском, поэтому погружение в культуру проходит без барьеров.

Главным открытием столицы стала Национальная галерея: восемь этажей живописи, включая два зала Ивана Айвазовского, работы Кандинского, Сурикова и Коровина. На осмотр ушло три часа, но пройдено было только три этажа. Ереван показался безопасным и уютным европейским городом: повсюду бесплатные питьевые фонтанчики, которые местные называют пулпулаками, дружелюбные собаки и много полиции. Правда, с культурой вождения здесь проблемы, зато дышится легко — электрокары и машины на газу здесь в почете.

В Гюмри — втором по величине городе Армении — впечатлил монастырь Мармашен X–XIII веков. Сотрудница храма спела молитву на армянском, и это стало самым трогательным моментом поездки. Настоятель, узнав, что туристы из Нижнего Новгорода, с гордостью произнес: «Город Горький! Город трудовой доблести!»

На озере Севан, у древнего монастыря Севанаванк, вода оказалась лазурно-синей. А в 10 километрах от античного храма Гарни находятся «Симфония камней» — базальтовые колонны высотой до 50 метров, и монастырский комплекс Гегард, внесенный в список ЮНЕСКО. Такси по Армении дешевое, оплата — прямо с российской карты.