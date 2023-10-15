Армия Израиля: члены ХАМАС взяли в плен 155 человек

В плену у палестинского движения сопротивления ХАМАС в настоящее время находится не менее 155 человек. Об этом журналистов проинформировал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Как пишет газета Haaretz, пока доподлинно не известно, есть ли среди заложников, помимо израильтян, граждан других государств.

«Хагари добавил, что на текущий момент ЦАХАЛ проинформировал... семьи 155 пленных», - говорится в сообщении газеты.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.