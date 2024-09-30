Армия Израиля на бронетехнике ворвалась на территорию Ливана

Израильская газета Ynet сообщила о начале наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Военные въехали на территорию страны-соседки на бронетехнике.

СМИ называют начавшуюся наземную операцию ЦАХАЛ Третьей ливанской войной. Сообщают, что израильская бронетехника заехала на территорию Ливана в районе Метулы. В планах армии Израиля также создание 20-километровой буферной зоны на границе.

На юге Ливана активизировались саперы: они заняли позиции у границы. Reuters отметил, что ливанские войска сдвинулись вглубь, примерно на пять километров к северу от границы.

Отметим, Израиль неоднократно анонсировал наземную военную акцию в Ливане. Об этом власти еврейской страны информировали США. При этом многие страны осудили действия израильских властей, включая и Россию.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам «Хезболлы» на востоке Ливана.