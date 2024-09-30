ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам «Хезболлы» на востоке Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на понедельник, 30 сентября, наносит ракетные удары по объектам «Хезболлы» на востоке Ливана в районе долины Бекаа, заявило израильское Минобороны в своем телеграм-канале.

Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то что ЦАХАЛ называет своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации „Хезболлах“ в районе Бекаа в Ливане», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также в ливанских пабликах появилась информация с видеоподтверждением, что ЦАХАЛ ударил по жилой застройке в центре Бейрута.

Ранее стало известно, что новым генеральным секретарем ливанского радикального движения шиитов «Хезболла» избран брат убитого накануне генсека Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин.