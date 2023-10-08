Ближний Восток пылает: Армия Израиля начала бомбить соседний Ливан
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Обострение палестинско-израильского конфликта уже на лицо и он продолжает разрастаться. Рано утром в воскресенье, 8 октября, Тель-Авив решил нанести удары по одному из районов в Ливане.
Как приводится в заявлении Армии обороны Израиля, обстрел ведется в качестве ответной меры на ночную бомбардировку северных израильских территорий группировкой «Хезболла», решившей проявить солидарность с военным крылом ХАМАС.
«Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел (Израиля прим. ред.)», — сообщила пресс-служба.
Отдельно отмечается, что Тель-Авив предполагал подобное развитие событий и израильская армия подготовилась заранее.
Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы поп.ытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.
Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.