Ближний Восток пылает: Армия Израиля начала бомбить соседний Ливан

Обострение палестинско-израильского конфликта уже на лицо и он продолжает разрастаться. Рано утром в воскресенье, 8 октября, Тель-Авив решил нанести удары по одному из районов в Ливане.

Как приводится в заявлении Армии обороны Израиля, обстрел ведется в качестве ответной меры на ночную бомбардировку северных израильских территорий группировкой «Хезболла», решившей проявить солидарность с военным крылом ХАМАС.

«Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел (Израиля прим. ред.)», — сообщила пресс-служба.

Отдельно отмечается, что Тель-Авив предполагал подобное развитие событий и израильская армия подготовилась заранее.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы поп.ытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.