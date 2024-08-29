На Покровском направлении враг продолжает отступать и бросать свои позиции под натиском российских войск. ВС РФ каждый день закрепляются то в одном, то в другом населенном пункте, освобождая находившуюся долгое время под оккупацией ВСУ территорию Донецкой народной республики.

Как передают военкоры «Русской Весны», бойцы легендарного штурмового батальона «Сомали» сумели в короткие сроки освободить от противника населенный пункт Карловка. ВСУ попросту и за один день бежали из села, побросав вооружения и бронетехнику.

«Российские бойцы подняли знамя подразделения в Карловке над резиденцией местного олигарха, выбив врага за Карловское водохранилище, которые долгое время было рубежом, мешавшим продвижению», — приводится в публикации.

Как передают военкоры с мест, украинские боевики бежали в соседнюю с Карловкой Голицыновку, пытаясь окопаться.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. \