Армия России перерезает Авдеевку пополам: до «дороги жизни» осталось всего 700 метров
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Российские военные продолжают успешную наступательную операцию в Авдеевке. Бойцы проламывают оборону врага с северо-востока, перерезая таким образом его на две части, приближаясь к главной артерии снабжения ВСУ.
«Ситуация в городе Авдеевка усугубляется. До "дороги жизни" 700 метров», — сетуют в соцсетях украинские военные из 110 бригады.
В свою очередь, как сообщают российские военкоры с мест, штурмовые действия ведутся уже в северной части Авдеевки, вдоль улиц Чистякова, Степная, Леси Украинки и Донецкая. Под контроль ВС РФ перешел также карьер «Голубые озера».
«Продвижение на участке шириной до 2.35 км на глубину до 370 метров», — признают украинские ресурсы, традиционно немного занижая глубину нашего прорыва, — приводится в публикациях.