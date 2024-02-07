Армия России перерезает Авдеевку пополам: до «дороги жизни» осталось всего 700 метров

Российские военные продолжают успешную наступательную операцию в Авдеевке. Бойцы проламывают оборону врага с северо-востока, перерезая таким образом его на две части, приближаясь к главной артерии снабжения ВСУ.

«Ситуация в городе Авдеевка усугубляется. До "дороги жизни" 700 метров», — сетуют в соцсетях украинские военные из 110 бригады.

В свою очередь, как сообщают российские военкоры с мест, штурмовые действия ведутся уже в северной части Авдеевки, вдоль улиц Чистякова, Степная, Леси Украинки и Донецкая. Под контроль ВС РФ перешел также карьер «Голубые озера».