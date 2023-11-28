Армия России теснит врага, зашла в Хромово в ДНР и продвинулась у Клещеевки

По сообщениям российских военкоров в соцсетях, российские военные успешно продвигаются вглубь позиций ВСУ, атакуя боевиков на флангах в районе Артемовска.

Отмечается, что Армия России смогла ворваться в населенный пункт Хромово и серьезно продвинуться у Клещеевки.

«На северном фланге в районе Берховки-Хромово российские войска дерзкой атакой пробили брешь в обороне ВСУ и с боями вошли в поселок Хромово. Противник несет потери, выжившие украинские солдаты убегают с позиций», - приводится в публикации.

Также сообщается, что российские войска в районе Берховки продвигаются, зачищая от украинских боевиков посадку за посадкой. В атаках участвуют штурмовые группы, при поддержке дронов и артиллерии.