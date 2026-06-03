«Армия стерильных женихов». Google готовит выпуск 32 млн лабораторных комаров

Корпорация Google (дочерняя структура Alphabet) направила в Агентство по охране окружающей среды США заявку на экологическую операцию. В документах указано: на территории Калифорнии и Флориды планируется выпустить до 32 млн лабораторных комаров. Цель — снизить распространение вирусов Денге, Зика и лихорадки Западного Нила.

Схема работает по принципу биологического оружия. Самцов заражают бактерией Wolbachia и выпускают для спаривания с дикими самками. Полученные яйца оказываются нежизнеспособными, что сокращает популяцию кровососов. Самцы комаров не пьют кровь и не наносят укусов.

Для массового производства насекомых и разделения полов (самки в эксперименте не нужны) инженеры Google применяют роботов и алгоритмы искусственного интеллекта. Проект ждет заключения экологов. В случае одобрения это вмешательство станет крупнейшим в США по использованию высоких технологий для контроля численности насекомых.

Ранее сообщалось о том, что аномальная жара ускорила развитие комаров в три раза.