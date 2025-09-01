Армянская и азербайджанская сказки вошли в книгу «Сказки народов Карелии», а русская нет

В книгу «Сказки народов Карелии» вошли произведения узбекской, чеченской и армянской культур. Этот сборник будет направлен в дошкольные учреждения для использования в образовательной работе с детьми. На это в своей публикации указало сетевое издание Readovka.

В первом выпуске периодического издания были представлены белорусская и вепсская народные сказки, грузинская сказка «Хуткунчу́ла», карельская сказка «Ту́хкимус» и поморская сказка.

Во втором выпуске к ним присоединились заонежская, марийская, таджикская и татарская и даже азербайджанская сказочные произведения для детей.

«Угадайте с трех раз, какой сказки не было? Ответ очевиден, хотя в республике проживают всего лишь 76% русских. Зато есть «пудожская», названная в честь города Пудож», — приводится в публикации.

Проект, о котором идет речь, был запущен не позднее 2022 года. Он представляет собой книгу для детей, которая предназначена для изучения народных сказок в государственных образовательных учреждениях. Создатели открыто признают, что финансирование проекта осуществляется за счет средств налогоплательщиков.

В беседе с изданием одна из авторов книги Анна уклонилась от объяснения выбора сказок, сославшись на то, что инициатором идеи выступила проректор Карельского института развития образования Елена Шумилова. Шумилова, в свою очередь, перенаправила вопросы к издателю, заявив, что не видит проблем в подборе сказок для детской аудитории.

