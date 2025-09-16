Армянские преступники вытеснили грузинских мафиози в Испании

В Испании произошла смена лидеров в криминальном мире — грузинских главарей мафии, долгое время контролировавших ряд направлений, вытеснили преступные группировки, возглавляемые выходцами из Армении, пишет испанская газета El País.

Расследование, продолжавшееся 10 лет, выявило масштабную преступную деятельность, включавшую отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками, а также подтасовку результатов спортивных соревнований.

Толчком к масштабному расследованию стало громкое убийство в январе 2016 года в городе Таррасса. Тогда были ликвидированы два мафиозных лидера, одним из которых был Гела Г.

Недавно судья из Таррассы направила в Верховный Суд Испании результаты этого многолетнего расследования, в котором фигурируют 241 подозреваемый.

Полицейские операции по задержанию членов преступных группировок проходили в несколько этапов. В ноябре 2017 года были арестованы 23 человека, среди которых оказался Кахабера Сушанашвили. Затем, в июне 2018 года, правоохранительные органы задержали еще 142 подозреваемых.

На фоне этих событий, пишет издание, в Каталонии и Валенсии развернулась ожесточенная борьба за криминальное влияние между грузинскими и армянскими группировками. Конфликт накалился до такой степени, что для его урегулирования в Мадриде даже прошли две масштабные сходки.

Отмечается, что преступные группировки действовали по структуре, напоминающей акционерные общества. Они активно использовали разветвленную сеть подставных компаний для отмывания денег, полученных от наркоторговли, торговли оружием и крупного мошенничества со ставками на спорт.

Отдельным направлением деятельности была подтасовка результатов спортивных соревнований, в частности, теннисных матчей и других второстепенных состязаний. Преступники использовали инсайдерскую информацию для получения незаконной прибыли.

В расследовании также фигурирует бывший консул Армении в Испании Тигран Б. Следствие установило его близкие связи с лидерами мафиозных группировок и факты оказания им различных услуг преступному сообществу. Он был арестован по обвинению в принадлежности к преступной организации, взяточничестве и фальсификации документов.

