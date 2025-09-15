В Грузии задержали известного афериста из Tinder, притворявшегося сыном алмазного магната

В Грузии задержан израильский мошенник Саймон Леваев, известный как аферист из Tinder. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави–2» со ссылкой на МВД республики. Мошенника поймали в аэропорту Батуми по запросу международного розыска.

Леваев получил известность после выхода на американском стриминговом сервисе Netflix документального фильма, рассказывающего о его схемах обмана.

Документальная лента «Аферист из Tinder», снятая режиссером Фелисити Моррис и выпущенная в феврале 2022 года, подробно рассказывает о методах, которые Леваев использовал для обмана женщин.

В приложении Tinder он создал образ состоятельного человека, представлялся сыном российско-израильского алмазного магната Льва Леваева, входил в доверие к жертвам, а затем подвергал их эмоциональной манипуляции и финансовому обману. В некоторых случаях мошенник угрожал физической расправой.

Это не первое задержание ненастоящего Леваева. В 2019 году его арестовали в Греции при попытке использовать фальшивого паспорта. Тогда его экстрадировали в Израиль для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что МВД пресекло мошенническую группировку, инсценировавшую ДТП в Крыму.