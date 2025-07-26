Армянские СМИ сделали вброс, что Россия активно накачивает свою базу в Армении оружием

В последние дни на 102-ю российскую военную базу, расположенную в Армении, было доставлено значительное количество военной техники и амуниции. Об этом стало известно из сообщения армянского издания «Грапарак».

В статье утверждается, что якобы на базу регулярно прибывают грузовые самолеты с различными военными грузами.

В публикации говорится о том, что руководство России "ожидает выхода Армении из военного и экономического союза".

К настоящему времени данную информацию российское Минобороны и другие официальные источники никак не подтверждали.

Ранее сообщалось, что Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию.