Аромат на целый день: косметолог из Наро-Фоминска раскрыла секреты стойкости парфюма

Многие знают эту историю: утром нанесен любимый парфюм, а к середине дня от шлейфа не осталось и воспоминаний. Знакомая ситуация заставляет подозревать подделку или истечение срока годности. Но косметолог из Наро-Фоминска Мария Агафонова уверена: проблема не в качестве флакона, а в подходе. Оказывается, тело само способно источать тонкий аромат, и для этого не нужны баснословные траты. Подробности об этом у сотрудницы сферы красоты и здоровья узнал REGIONS .

Свежесть дает простой душ

Первый и главный этап создания стойкого парфюмерного шлейфа, по словам эксперта, — правильная гигиена. Но не спонтанная, а продуманная. Многие недооценивают роль гелей для душа и скрабов. А ведь именно с них начинается ароматизация тела. Выбирать стоит средства с любимыми запахами, но главное — не забывать про отшелушивание. Удаление ороговевших частичек кожи, которые быстрее теряют запах, позволяет аромату закрепляться надолго.

Волосы работают как распылитель

Второй секрет скрывается в уходе за волосами. Они работают как природный диффузор: при каждом движении головы аромат разносится вокруг. Шампуни и кондиционеры с запахом мяты, цитрусов или свежей зелени — идеальный выбор для дневной свежести. Промышленность сегодня предлагает огромный выбор уходовых средств, которые пахнут ничуть не хуже духов, а стоят в разы дешевле. К тому же аромат с волос не перебивается посторонними запахами и сохраняется гораздо дольше.

Союзник на каждый день

Отдельная тема — дезодоранты. Многие воспринимают их исключительно как средство борьбы с потом. Однако современные продукты способны на большее. При выборе эксперт советует отдавать предпочтение средствам с ухаживающими компонентами и приятными отдушками. Они не только блокируют неприятные запахи, но и создают дополнительный ароматический слой, работая в тандеме с парфюмом.

Одежда с характером

Ткань, которую носит человек, тоже играет роль. Хлопок, например, обладает уникальной способностью не накапливать посторонние ароматы. Осознанный подход к гардеробу — важная часть свежести. Натуральные ткани меньше впитывают запахи пота и окружающей среды, дольше остаются чистыми в ароматическом смысле. А еще есть простой лайфхак с хранением: бросить в шкаф ароматическое саше или просто положить между полками кусочек душистого мыла. Вещи будут пахнуть волшебно, и парфюм может вовсе не понадобиться.

Искусство многослойности

Самый продвинутый метод, которым пользуются даже парфюмерные эксперты, — наслоение ароматов. Только вместо привычных духов используются кремы и лосьоны. Наносить их нужно слой за слоем, создавая ту самую невидимую эссенцию, которая будет сопровождать человека весь день. Это как строить дом: сначала фундамент — гель для душа, потом стены — лосьон, и только потом крыша — парфюм, если он все-таки используется.

Чувство меры превыше всего

Но самый важный совет, который дает специалист, — не переусердствовать. Натуральная свежесть всегда выигрывает перед нагромождением запахов. Если соблюдать гигиену и пользоваться качественными уходовыми средствами с приятными ароматами, тело само будет источать тонкий, едва уловимый запах свежести. Это всегда привлекательнее, чем шлейф тяжелых духов, которыми пытаются замаскировать нежелательные запахи. Будьте естественны — и комплименты не заставят себя ждать.

