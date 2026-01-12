Врач напомнила об опасности нанесения ароматов на открытые участки кожи

Использование парфюмерии на открытых участках кожи при воздействии солнечного света может усиливать негативное влияние ультрафиолетового излучения и потенциально повышать риски повреждения кожи. Об этом в комментарии « Газете.Ru » сообщила терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова.

Специалист обратила внимание, что зимний период не исключает опасности ультрафиолета. По ее словам, до 95% солнечного излучения составляют UVA-лучи, которые проникают сквозь облака и оказывают влияние на кожу и органы зрения даже в пасмурную погоду. Дополнительным фактором зимой становится снег, способный отражать до 80% UVA-излучения, что фактически увеличивает его интенсивность.

Как пояснила врач, ряд компонентов, используемых в парфюмерии, обладает фотосенсибилизирующими свойствами. К таким веществам относятся как натуральные ингредиенты — например, эфирные масла цитрусовых, сандал и мускус, — так и синтетические соединения. При контакте с ультрафиолетом они могут вступать в химические реакции, повышающие чувствительность кожи к солнечному излучению.

Подобные реакции способны вызывать фототоксические и фотоаллергические эффекты, включая покраснение, воспаление, ожоги и нарушения пигментации. Кроме того, при фототоксическом воздействии возможно повреждение ДНК клеток кожи. По словам специалиста, именно накопительное повреждение ДНК под действием УФ-лучей считается одной из ключевых причин развития злокачественных новообразований кожи, включая меланому и другие виды рака.

Эксперт отметила, что при нанесении парфюма с фотосенсибилизирующими компонентами на участки кожи, подвергающиеся солнечному воздействию, может усиливаться вред ультрафиолета, что теоретически увеличивает риск мутаций клеток при длительном и повторяющемся воздействии.

При этом врач подчеркнула, что на сегодняшний день отсутствуют масштабные эпидемиологические исследования, которые бы напрямую связывали регулярное использование спиртосодержащих парфюмов с достоверным ростом заболеваемости раком кожи. Основным и наиболее доказанным фактором риска по-прежнему остается интенсивное или хроническое воздействие ультрафиолетового излучения — как естественного, так и искусственного.

Для снижения возможных рисков специалист рекомендовала избегать нанесения ароматов на открытые участки кожи перед выходом на солнце, отдавая предпочтение нанесению парфюма на одежду или использованию солнцезащитных средств. Также важно следить за реакцией кожи: появление зуда, покраснения, раздражения или пигментации после пребывания на солнце является поводом отказаться от использования парфюма на этих зонах и обратиться за консультацией к дерматологу.

