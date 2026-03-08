Ароматное чудо в Долине Смерти привлекло толпы зевак: что необычного застали туристы

Одна из самых засушливых точек планеты покрылась разноцветным ковром из желтых, розовых и фиолетовых цветов. Ученые назвали это явление самым впечатляющим за последние десять лет и объяснили его причины, сообщает телеканал NBC.

В национальном парке Долина Смерти, известном своей экстремальной жарой и засушливостью, произошло редкое природное явление. Пустынная местность неожиданно преобразилась, покрывшись ярким ковром из желтых, розовых и фиолетовых цветов. Воздух наполнился необычными для этих мест ароматами, что привлекло внимание телеканала NBC.

По информации журналистов, нынешнее суперцветение признано самым впечатляющим за последнее десятилетие. Специалисты связывают этот феномен с обильными осадками, выпавшими прошлой осенью и в начале зимы. При этом отмечается, что дождь должен быть особым — мягким, моросящим и туманным, чтобы пробудить спящие семена.

Ботаники поясняют, что цветы, расцветающие в пустыне, относятся к категории эфемеров. Они кардинально отличаются от кактусов, которые накапливают влагу внутри себя. Эфемеры используют иную стратегию выживания: их семена способны десятилетиями сохраняться в почве, дожидаясь идеальных условий для прорастания.

Прогнозы ученых относительно продолжительности цветения разнятся в зависимости от высоты местности. В низинных районах парка буйство красок сохранится ориентировочно до конца марта. В более возвышенных частях Долины Смерти сезон цветения продлится с апреля по июнь.

Администрация национального парка фиксирует резкий рост числа туристов, желающих застать уникальное зрелище. В связи с этим сотрудники напомнили посетителям о строгом запрете на срыв цветов, чтобы сохранить хрупкую экосистему для будущих поколений.