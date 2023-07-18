Арт-директор Моисеева рассказал, что станет с имуществом певца

Как сообщает издание «Утро.ру» , через пару месяцев, 27 сентября, стукнет год, как умер известный певец и хореограф. Однако после него осталось огромное наследие.

По словам Сергея Гороха, арт-директора покойной звезды, первостепенным стало открытие музыкальных архивов Бориса Моисеева. Известно, что туда вошли порядка 300 песен. Часть из них вообще ранее не выпускалась в свет. Как раз сейчас идет работа над переизданием музыкального материала для того, чтоб обеспечить к нему доступ на всех цифровых площадках.

Одновременно с этим Горох размышляет об открытии музея. Как утверждает арт-директор, туда можно выставить много ценных экспонатов, только было бы место. К слову, историк моды, Александр Васильев, уже получил от Сергея Гороха несколько роскошных костюмов Моисеева.