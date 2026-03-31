Арт-объект в парке привлек внимание всей Электростали: чем запомнилась скамейка и почему с нее не хотят слезать

В Электросталь в парке «Восточный», расположенном у пересечения улиц Советской и Карла Маркса, установили оригинальную скамейку в форме зеленого бегемота. Теперь посетители парка могут прислониться к декоративному животному и удобно отдохнуть, пишет REGIONS .

Парк «Восточный» был основан в середине XX века, однако к 1980-м годам стал приходить в упадок. К началу 2020-х на его территории преобладал бурелом, остались лишь остатки старых фонарей и контуры дорожек, ранее покрытых асфальтом. Прогулки в темное время суток были рискованными и решались только смельчаками.

В 2020-х годах в парке прошла масштабная реконструкция: появились новые пешеходные дорожки, сцена, современные лавочки и урны, системы уличного освещения, а также детская и спортивная площадки. Кроме того, установили несколько арт-объектов в виде фигур животных — оленей, обезьяны и бегемота.

Как пояснили в администрации парка, на большинство фигурок сидеть нельзя — их можно трогать или фотографироваться рядом. Однако скамейку-бегемота оформили специально для удобного отдыха. Сидеть на спине животного запрещено, и в случае нарушения камеры системы «Безопасный регион» фиксируют инцидент, что приведет к штрафу.