Артем Дзюба пригрозил «перевернуть» ногинскую школу ради роли телеведущего

Российский футболист Артем Дзюба заявил о готовности попробовать себя в качестве ведущего телепроекта, съемки которого проходили в заброшенной школе подмосковного Ногинска. Спортсмен признался, что с легкостью справился бы с этой ролью и даже пообещал перевернуть все здание в поисках участников.

В интервью изданию «СтарХит» Дзюба раскритиковал мягкость нынешнего ведущего шоу Дмитрия Журавлева. По мнению футболиста, его подход к поиску спрятавшихся игроков — лишь «цветочки» по сравнению с тем, что мог бы предложить он сам.

«Я был бы самым легендарным ведущим! Когда говорят, что Дмитрий Журавлев что-то там ломает в поисках участников — это цветочки. Я бы вообще всю школу перевернул, но нашел бы каждого. Для меня нет никаких преград, я залезу, нырну куда угодно, но найду всех», — пообещал спортсмен.

Как напоминает REGIONS, в третьем сезоне программы ведущим вновь остался Журавлев, известный зрителям по шоу «Натальная карта». В новых выпусках ему предстоит искать участников в самых разных локациях. Одной из них стала заброшенная школа в Ногинске, где проходили съемки с участием актрисы Аллы Михеевой. В стенах этого здания артистка обратилась к местным школьникам за помощью в разработке оригинальных способов маскировки.

Слова Дзюбы вызвали активное обсуждение в социальных сетях. Поклонники отметили, что его харизма и чувство юмора могли бы придать проекту свежую динамику. Однако пока футболисту предстоит сосредоточиться на спортивной карьере, а телевизионные амбиции остаются лишь громким заявлением.