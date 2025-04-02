Артем Гуцул резко высказался об аресте супруги

Муж главы Гагаузии Евгении Гуцул Артем Гуцул, высказался об аресте супруги и обратился к властям республики. Об этом пишет RT.

Как напомнил Гуцул, дома Евгению ждут дети. Самому младшему нет трех лет и он чувствует, что мамы нет рядом. По словам муж башкана, он считает, что молдавские власти поступили неправомерно, а также назвал их «шайкой», которая за все ответит.

«Сегодня они судят настоящих людей, настоящих политиков, настоящих патриотов. Эта шайка желтая завтра, максимум послезавтра, улетит, и никто их даже провожать не будет. За все они ответят, это я знаю стопроцентно», — добавил он.

Напомним, что перед Апелляционной палатой в Кишиневе начался митинг в поддержку главы Гагаузии. Ее арестовали по подозрению в нелегальном финансировании и фальсификациях в ходе избирательной кампании. Адвокат Гуцул заявлял, что на суд и прокуратуру Молдавии могло оказываться давление.

Ранее сообщалось, что замглавы Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева.