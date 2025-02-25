В аэропорту Кишинева задержан замглавы Гагаузии

Петрова, по данным журналистов, задержали прямо в зоне прилета на пограничном контроле. Политик прилетел в Молдову из Стамбула в 18:40 по местному времени.

Напомним, что Гагаузия – автономия на юге Молдавии. Она, в отличие от официальной позиции Кишинева, выступает за сближение с Россией. Ранее молдавская прокуратура также направляла в суд уголовное дело в отношении главы автономии Евгении Гуцул, которую обвиняют в незаконном финансировании партии «Шор».

Ранее также стало известно о том, что власти Молдавии приняли решение более не вносить взносы за членство в СНГ в 2025 году, объяснив это стремлением к позитивному имиджу страны.