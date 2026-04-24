Артем Садула провел выездную встречу с жителями Ивантеевки на улице Маяковского

Жители Ивантеевки обсудили актуальные вопросы не в кабинетах приемных, а у собственного подъезда. Для этого председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула вместе с заместителем Николаем Михайлиным организовали выездную встречу по адресу: Маяковского, 8/10.

К разговору подключились и те, кто отвечает за коммунальное благополучие. На месте работали представители управляющей компании «Светлый край» и теплосетевой организации. Формат получился максимально конкретным: вопрос — ответ на месте.

Один из ключевых вопросов жителей касался водоснабжения. А именно — температуры воды в кранах. В ряде случаев из стояков, предназначенных для подачи горячей воды, поступает холодная или слегка теплая вода. Жители обратили внимание на необходимость технического аудита и перенастройки инженерных сетей. По их мнению, это позволит привести работу системы в соответствие с нормативами.

Обсуждали и бытовые мелочи: уборку подъездов, скорость реакции аварийных служб, общее состояние мест общего пользования.

Заглянули и в перспективу. На встрече говорили о плановом капитальном ремонте дома. Людей волнует этапность, сроки и объемы работ.

Артем Садула подвел итог без общих фраз.

«По итогам встречи были зафиксированы все обращения. Ответственным организациям будут направлены соответствующие запросы для проработки обозначенных проблем и выработки конкретных решений», — отметил председатель Совета депутатов.

Теперь слово за управляющей компанией и теплосетями. Депутаты обещали проконтролировать, чтобы каждый вопрос получил не отписку, а реальный план действий.