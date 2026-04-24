Павлин профукал райскую жизнь: экзотическая птица сбежала от хозяев и устроила променад в Подмосковье

Утро в подмосковном Дорохове выдалось необычным. Местные жители, выходя на работу, вдруг заметили на тротуаре павлина. Экзотическая птица в ярком оперении важно расхаживала по улице, как будто так и надо. Об этом сообщает REGIONS .

Вероятнее всего, пестрый беглец улетел с чьего-то участка. Владельцы просто забыли подрезать ему крылья. А павлины, как выяснилось, способны летать, хоть и не на дальние дистанции. Орнитолог Роман Кузнецов пояснил: павлину примерно раз в год нужна «стрижка», иначе он может рвануть на волю.

Специалисты, однако, уверены: скоро гордый беглец вернется домой. На улице ему негде добыть привычный корм, да и зимовать в Дорохове он вряд ли останется. Тем более что павлины давно адаптировались к нашему климату, но все равно требуют заботы и просторного вольера (не менее пяти «квадратов»).

Местные жители уже окрестили гуляку «символом свободы». Кто-то пытается его подманить, чтобы вернуть хозяевам, а кто-то просто любуется и снимает на видео.

