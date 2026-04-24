Депутат Толмачев назвал санкции ЕС против МФТИ признанием мирового уровня

Евросоюз включил Московский физико-технический институт (МФТИ) в 20-й пакет санкций. Причиной названы «программы в области беспилотных технологий» и «проводимые за госсчет исследования в сфере дронов», а также поддержка российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает REGIONS .

Депутат Государственной думы Александр Толмачев назвал санкции признанием значимости вуза на мировом уровне. По словам парламентария, Запад пытается ограничить российские исследования, но это невозможно. Толмачев отметил, что, хотя ряд научных журналов стал недоступен для ученых МФТИ, европейские издания — не единственная площадка для публикаций. Он подчеркнул, что европейская наука, закрываясь от российских ученых, теряет возможность научного диалога.

Ранее, в 2021 году, США ввели экспортные санкции против МФТИ, обвинив вуз в разработке продукции для военных заказчиков. К санкциям также присоединились Канада, Великобритания, Швейцария и Япония. Ректор Дмитрий Ливанов в 2025 году говорил, что из-за жестких санкционных списков обмен знаниями затруднен, а количество публикаций снизилось на 20–25%.

Московский физико-технический институт («Физтех») — ведущий российский вуз в области физики, математики и инженерных наук. Его основной кампус расположен в Долгопрудном (Московская область).

