Первый российский слуховой аппарат костной проводимости вывела на рынок подмосковная компания

Группа компаний из наукограда Фрязино представила первый в России слуховой аппарат костной проводимости в едином корпусе. Это инновационное устройство нового поколения призвано стать важным шагом в развитии отечественной реабилитационной индустрии слуха. О запуске продукта сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что новый продукт не имеет аналогов в стране и способен кардинально улучшить качество жизни многих пациентов, обеспечив им доступ к передовым технологиям слухопротезирования.

В отличие от традиционных слуховых аппаратов, новый передает звук не по воздуху, а через кости черепа — по принципу костной проводимости, подобно тому, как человек в норме слышит собственный голос. Звуковые процессоры устройства улавливают внешние сигналы, электроника обрабатывает и преобразует звук в вибрации, которые затем передаются через кости черепа непосредственно к улитке внутреннего уха. При этом слуховой проход и среднее ухо в процессе не участвуют, что позволяет компенсировать нарушения, связанные с патологиями этих отделов слуховой системы.

Особое значение модель «Пронто» ГК «Исток-Аудио» имеет для детской аудиологии. Устройство крепится с помощью мягкого бандажа, что делает его удобным даже для младенцев с диагнозом «тугоухость». Раннее подключение к звуковому миру критически важно для речевого и общего развития ребенка: благодаря аппарату малыш получает возможность полноценно осваивать коммуникативные навыки и не отставать в развитии от сверстников.

