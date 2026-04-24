Линии освещения отремонтировали на 20 региональных дорогах Подмосковья за неделю

В Подмосковье за неделю провели ремонт линий освещения на 20 участках региональной дорожной сети в 13 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Люберцах, Воскресенске, Балашихе, Долгопрудном, Протвино, Подольске, Фрязино, Ступино, Чехове, Красногорске, Можайске, Наро-Фоминске, Рузе.

К примеру, в Люберцах отремонтировали освещение на улице Карла Маркса в Красково, в Воскресенске — на Центральной улице в селе Юрасово, в Балашихе — на Носовихинском шоссе в деревне Черное, в Ступино — на Колхозной улице в селе Колычево, в Чехове — на Магистральной улице в селе Молоди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона были переведены на весенний режим работы.