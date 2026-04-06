«Артемида-II» впервые покажет западную часть Луны недоступную «Аполлонам»: когда появятся фото

6 апреля экипаж миссии «Артемида-II» приблизился к обратной стороне Луны, чтобы увидеть участки, которые до сих пор никто не наблюдал лично. NASA пояснили, что речь идет о западной части обратной стороны, скрытой от наблюдателей с Земли, пишет МК.

Ограничения видимости и связь с Землей

Специалисты сообщили, что экипаж, стартовавший 1 апреля, на короткий период останется без связи примерно на 40 минут при пролете на расстоянии около 407 тысяч километров от Земли. Это превышает предыдущий рекорд миссии «Аполлон-13», достигавший 400 тысяч километров.

Восточная сторона была изучена, западная оставалась скрытой

Автоматические аппараты исследовали все участки Луны еще в 1960-х годах, однако астронавты миссий «Аполлон» могли видеть лишь восточную часть обратной стороны. Сотрудник Института прикладной математики РАН Виктор Воропаев отметил, что выбор орбит и времени запусков зависел от освещения посадочных площадок. Все миссии «Аполлон» летали при растущей Луне, что делало западную часть недоступной для наблюдений.

Особенности западной стороны Луны

Западная половина обратной стороны Луны отличается большим количеством ударных кратеров и меньшим количеством лавовых равнин, известных как «моря». Астронавты смогут впервые увидеть Море Москвы, кратеры Терешковой и Беляева, а также структуры, связанные с гигантским бассейном Южный Полюс — Эйткен.

Уникальная возможность современной миссии

Фаза убывающей Луны позволяет «Артемиде-II» показать западный лимб обратной стороны, ранее никогда не освещавшийся Солнцем во время пилотируемых полетов. Таким образом, экипаж Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен получат уникальные визуальные наблюдения, недоступные даже участникам программы «Аполлон».