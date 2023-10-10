Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе сети, Лебедев будет отвечать за общее видение дизайна и формировать принципы работы над пользовательскими интерфейсами.

Артемий Лебедев – генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева, которую основал еще в 1995 году.

Свое назначение в соцсети Лебедев прокомментировал одним словом: «Кайф».