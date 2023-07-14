Артему Чекалину не изменили меру пресечения в суде

Вечером пятницы, 14 июля, в Пресненском суде Москвы рассмотрели ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогерам Артему и Валерии Лерчек. Они находились под запретом определенных действий.

Как пишет РИА Новости, обвиняемого в отмывании денег и неуплате налогов мужа Лерчек Артема не стали переводить под более жесткую меру – домашний арест (ранее в СК посчитали, что Чекалин нарушал установленные запреты, общаясь с тещей и давай интервью).

Что касается самой Лерчек, то заседание по изменению меры пресечения для нее было перенесено на 21 июля.