«Артистический статус тебя не спасет». История с квартирой Ларисы Долиной: почему публицист вспомнил суд над Ефремовым?

Публицист Егор Холмогоров провел жесткую параллель между судебным процессом над актером Михаилом Ефремовым и историей певицы Ларисы Долиной с проданной квартирой. Он заявил, что с артисткой должны были поступить так же строго — по закону, без скидок на статус. Об этом сообщает «Лента.ру».

Поводом для резкого заявления стало решение суда оставить Ларисе Долиной квартиру в центре Москвы, которую она ранее продала за $1.6 млн, но денег покупательнице не вернула. Певица объяснила, что стала жертвой мошенников. Покупательница, бизнес-леди Полина Лурье, осталась и без жилья, и без миллионов.

Егор Холмогоров, выступая в эфире, напомнил, что Михаилу Ефремову, виновному в смертельном ДТП, не помогли его связи и известность — он получил реальный срок. По мнению публициста, дело Долиной должно было стать таким же показательным примером равноправия перед законом. Вместо этого, как считает Холмогоров, общество увидело обратный эффект, что подрывает веру в справедливость.

Он отметил, что финальную точку в этом громком гражданском споре может поставить только Верховный Суд.

Ранее верховный суд истребовал дело о квартире Долиной для возможного пересмотра.